Саратовский регоператор фиксирует общее снижение числа обращений в июне

Саратовский филиал компании «Ситиматик» в июне отметил снижение общего числа обращений граждан в контакт-центр и систему «Инцидент-менеджмент» по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами.

А также — фиксирует рост количества запросов о наличии договора с СНТ на вывоз отходов.

По данным регоператора, обращения, касающиеся качества вывоза ТКО, занимают менее четверти от общего объема поступивших запросов. При этом почти треть обращений поступает в связи с неудовлетворительным содержанием контейнерных площадок, а также навалами отходов, не относящихся к ТКО – строительные, древесно-растительные, шины и т.д.

Еще треть от общего количества обращений составили жалобы садоводов на отсутствие контейнерных площадок в их товариществах. Озвучивались также проблемы образования несанкционированных свалок рядом с СНТ, а также ограничения доступа к площадкам соседних СНТ. В ходе разбора ситуаций выяснялось, что у ряда СНТ, от жителей которых поступали заявки, не заключен договор с региональным оператором на обращение с ТКО.

Саратовский филиал «Ситиматик» работе с обращениями граждан уделяет самое пристальное внимание. Обрабатывается и разбирается каждое обращение, разъясняются сферы распределения полномочий и порядок взаимодействия в отрасли обращения с ТКО. Оперативно получить ответы на возникающие вопросы саратовцы могут в контакт‑центре регоператора по телефону: 8 (845‑2) 25‑64‑90.