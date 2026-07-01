Сегодня в Саратовской области сняли нерестовый запрет на Волгоградском водохранилище

В регионе завершился сезон нереста: с 1 июля рыбалка разрешена на всех основных водоемах.

Ограничения, действовавшие с 1 мая, отменены региональным комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства.

Как отмечают в ведомстве, весенний период прошел в стабильных гидрологических условиях. Благодаря длительному удержанию уровня воды, основные промысловые виды успешно отнерестились. По данным министерства, степень залития нерестилищ достигла 80% от необходимой площади, что создало идеальную среду для икрометания без резких колебаний.

«Основные виды промысловых рыб — щука, плотва, судак и окунь — успешно отметали икру. Молодь успела появиться на свет до начала естественного понижения уровня воды», — прокомментировал итоги сезона министр и председатель комитета Александр Гаврилов.

Стоит отметить, что это уже второе снятие ограничений в регионе этим летом. Ранее, 10 июня, запрет был отменен на Саратовском водохранилище, где он действовал с 20 апреля.

Ольга Сергеева