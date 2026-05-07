Саратовский регоператор: Гагаринский район стал примером недобросовестного исполнения субподрядчиком своих обязанностей

В апреле этого года в Гагаринском районе МО «Город Саратов» к транспортированию отходов приступила саратовская компания «Экотехника».

Она была привлечена в рамках программы по усилению работы мусоровывозящих компаний и по рекомендации комитета по ЖКХ администрации Саратова.

По истечению первого месяца работы саратовский регоператор зафиксировал существенное ухудшение качества вывоза ТКО и КГО в Гагаринском районе. По данным контакт-центра регоператора, в апреле 2025 года от населения поступило 26 жалоб, в этом году – порядка 400. Более того, если в прошлом году обращений по поводу несвоевременного вывоза ТКО и состояния контейнерных площадок общего пользования не поступало, то в этом году их количество превысило 200. В связи со сложившейся ситуацией регоператор применит штрафные санкции к основному подрядчику, которые затем в рамках регресса будут предъявлены ООО «Экотехника».

Саратовский регоператор приносит извинения жителям Гагаринского района за безответственное отношение субподрядчика, рекомендованного профильным комитетом администрации города, к своим обязанностям по своевременному транспортированию ТКО и КГО. Все скопившиеся за время его «работы» твердые коммунальные отходы будут вывезены в полном объеме в максимально короткий срок. Для этого потребуется перераспределение спецтехники по маршрутам и пересмотр графиков ее движения.