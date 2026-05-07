В Саратовской области отсрочили открытие речной навигации

Пассажирские речные перевозки в регионе отложили из-за паводка.

В саратовской акватории Волги впервые готовят к спуску третье скоростное судно на подводных крыльях — «Генерал Панфилов», доставленный в регион в декабре 2025 года. Вместе с ним к навигации стоят «Юрий Гагарин» и «Пётр Столыпин». Однако старт, запланированный на 8 мая, переносится. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Из-за аномального подъёма воды в Волге причальные стенки и пирсы оказались затоплены, что создаёт риски при посадке и высадке пассажиров.

Министр транспорта области Николай Сергеев пояснил: «Произошёл сезонный подъём воды. Сроки открытия навигации будут скорректированы. Главное — безопасность перевозок. Как только позволит гидрологическая обстановка — навигация начнётся».

Напомним, скоростные речные перевозки в регионе возобновили спустя 30 лет в мае 2025 года — при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Валдаи» ходят по маршруту Саратов — Маркс — Воскресенское — Вольск — Балаково. В прошлом году первые два таких судна перевезли около 28 тысяч человек.

Наталья Мерайеф