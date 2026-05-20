Саратовский регоператор: контейнерные площадки – не место для строительных отходов

Традиционно в весенне-летнее время начинается сезон ремонтов в квартирах, жилых домах и на дачах.

В связи с этим Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает гражданам о порядке обращения со строительными отходами.

В частности, не все отходы, которые образуются во время ремонта, можно отнести к твердым коммунальным и оставить на контейнерных площадках. В соответствии с Федеральным Законом № 89 «Об отходах производства и потребления» не являются ТКО строительные отходы, образованные в ходе капитальных ремонтов и сносов домов, зданий и сооружений. Это куски бетона, цемент, кирпич, песок, части стен, фасадные и внутренние элементы, бревна, доски и т.п.

Согласно действующему законодательству, такие отходы категорически запрещено помещать в баки для ТКО, бункеры-накопители, отсеки для крупногабаритного мусора и на прилегающих к контейнерным площадкам территориях. Нарушение этого правила приводит к поломке спецтехники, поскольку она предназначена только для вывоза твердых коммунальных отходов. Также складирование строительных отходов на площадках приводит к захламлению территории, появлению несанкционированных свалок возле мест накопления ТКО.

Напоминаем, такие отходы должны быть транспортированы теми, кто их образовал, на лицензированные полигоны самостоятельно или с помощью специализированных организаций. Если строительный мусор появился на контейнерной площадке общего пользования, то вывезти его обязан собственник этой площадки: управляющая организация или органы местного самоуправления.

В то же время на контейнерных площадках можно складировать ряд отходов, образованных в ходе косметического ремонта: оконные рамы, сантехника, обои, линолеум, двери и т.п. Их необходимо помещать только в бункеры или специальные отсеки для КГО. Вывоз крупногабаритных отходов из бункеров-накопителей и специальных отсеков обеспечивается в соответствии с нормами СанПин – 1 раз в 7 дней. Оставить их рядом с площадкой значит нарушить правила обращения с ТКО, за что налагается административный штраф.