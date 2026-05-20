«Ростелеком» организовал цифровую площадку на саратовском «Форте Фесте»

«Ростелеком» выступил партнером фестиваля «Форте Фест», который прошел 17 мая в Энгельсе Саратовской области.

Интернет-провайдер организовал площадку цифровых технологий, где гости узнали о возможностях Wi-Fi-роутеров нового поколения, поучаствовали в VR-турнире и настольной игре «Безопасный интернет».

Павильон провайдера посетили горожане, которые интересовались современными сервисами и оборудованием. Для подключения домашнего интернета «Ростелекома» саратовцам доступны отечественные Wi-Fi-роутеры шестого поколения (Wi-Fi 6). Они обеспечивают высокую скорость передачи данных, широкий радиус покрытия, усиленную защиту и возможность одновременно подключить большое количество устройств.

Юлия Яшкина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала компании «Ростелеком»:

«Сейчас интернет требуется не только для ноутбуков и смартфонов, но и огромного количества домашней техники: телевизоров, колонок с голосовыми помощниками или роботов-пылесосов. Роутер шестого поколения обеспечивает обмен данных одновременно для всех гаджетов, в отличие от устаревших моделей, где соединение происходит по очереди. Устройства работают стабильно, видео не зависает, а сайты открываются мгновенно».

Елена Белякова, Саратов:

«Дома мы используем интернет по максимуму: для удаленной работы, дистанционных занятий и онлайн-игр. К сети также подключены ТВ-приставка и видеокамера. Пока наш роутер справляется, но уже скоро понадобится современная модель. Планирую перейти на беспроводную сеть Wi-Fi 6. Главное, это новая технология и ее возможностей хватит на несколько лет».

На площадке провайдера работала фотобудка, в которой снимки обрабатывала нейросеть, а робот-художник рисовал портреты в технике скетч. Для подростков специалисты провайдера организовали настольную игру «Безопасный интернет», в которой нужной было отвечать на вопросы об онлайн-угрозах и способах защиты от кибермошенников. В партнерстве с парком виртуальной реальности Оверповер DEEP VR «Ростелеком» провел фиджитал-турнир. Горожане соревновались за звание победителя в ритм-симуляторе. Лидеры чемпионата получили в подарок от «Ростелекома» гаджеты для дома.

Свои площадки на однодневном фестивале «Форте Фест» также представили более 200 саратовских предприятий — от локальных производителей до крупных федеральных компаний. Гости могли приобрести деликатесы, кондитерские изделия, керамику, украшения, сувениры и другую продукцию, а также попробовать на фудкорте кухню разных стран и авторские блюда, увидеть выступления диджеев, вокалистов и музыкантов, поучаствовать в конкурсах и квестах, посетить презентации, открытые тренировки и мастер-классы.

