Саратовский регоператор напоминает о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг

Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает собственникам жилья о необходимости своевременной оплаты услуги по обращению с ТКО.

Платежные документы за август уже направлены абонентам по электронной почте и на бумажном носителе. Также они уже доступны для оплаты в системе ГИС ЖКХ, мобильных приложениях банков и личном кабинете на официальном сайте компании.

Плата от потребителей — это основной источник финансирования деятельности региональных операторов. Своевременная оплата коммунальной услуги по обращению с ТКО позволяет поддерживать в технически исправном состоянии парк спецтехники мусоровывозящих компаний, развивать инфраструктуру транспортирования отходов и повышать качество оказываемой услуги.

Напомним, федеральное законодательство обязывает граждан России оплачивать коммунальные услуги до 15 числа месяца, следующего за расчетным. При несвоевременной оплате ресурсоснабжающие организации начинают начисление пени с 31-го дня просрочки. При отсутствии платежей 3 и более периодов начинается судебно-претензионная работа в отношении должников независимо от суммы долга.

Саратовский регоператор предоставляет различные формы оплаты услуги по обращению с ТКО: личный кабинет на сайте компании https://citymatic64.aisgorod.ru/, посредством qr-кода на платежных документах, через мобильные приложения банков, а также лично в отделениях Почты России и коммерческих банков.

За дополнительной информацией о возможностях оплаты услуги по обращению с ТКО можно обратиться в контакт-центр Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.