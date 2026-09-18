Саратовский регоператор напоминает о правилах утилизации веток и листвы во время осенних субботников

Ежегодно в сентябре начинается период городских субботников и работ по благоустройству на придомовых территориях.

В связи с этим Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает жителям региона о необходимости правильного обращения с древесно-растительными отходами.

Чтобы избежать захламления контейнерных площадок и прилегающих территорий, важно строго соблюдать правила утилизации этого вида отходов. Главное из них, которое действует не только в период субботников, — это запрет на складирование веток в местах накопления ТКО. Данное требование закреплено Постановлением Правительства РФ № 293 от 07.03.2025 г.

Организаторы субботников и работ по опилу древесно-кустарниковой растительности должны самостоятельно транспортировать образовавшиеся отходы до официальных полигонов. Сброс веток и мешков с листвой возле площадок – это нарушение федерального законодательства. Вывоз таких отходов не входит в полномочия регоператоров по обращению с ТКО, затраты на них не предусматриваются в едином тарифе и не оплачиваются населением.

В случае, если древесно-растительные отходы оказались на территории места накопления ТКО, их вывоз организует только собственник контейнерной площадки (управляющая организация или органы местного самоуправления).

Саратовский регоператор обращает внимание, что сброс веток возле контейнеров или отсеков для КГО неизбежно приводит к захламлению мест для накопления ТКО, появлению около них навалов и стихийных свалок, поскольку недобросовестные граждане добавляют в кучи растительных отходов твердые коммунальные отходы. Только строгое соблюдение установленных правил обращения с отходами производства и потребления позволит поддерживать чистоту на контейнерных площадках.