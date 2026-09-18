«Не остаёмся в стороне»: участницы «Женского движения» пришли на выборы

Участницы проекта «Женское движение Единой России» Саратовской области ранним утром приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва, а также депутатов Саратовской городской Думы и органов местного самоуправления.

Татьяна Кузяева, руководитель проекта «Жизнь после Победы» партийного проекта «Женское движение Единой России» Саратовской области, пришла на избирательный участок вместе с дочерью. Кроме того, она помогла прийти на участок участнику СВО, который ранее был мобилизован и получил тяжелое ранение.

Для Татьяны Кузяевой тема поддержки военнослужащих особенно близка: ее муж является участником СВО. Сама Татьяна активно участвует в волонтерской работе, организует сбор и отправку гуманитарной помощи для бойцов.

На выборы Татьяна пришла вместе с дочерью.

«Для нас это не просто исполнение гражданского долга, а важная традиция и по-настоящему теплый семейный день. Важно подходить к этому шагу максимально осознанно. Мой голос — это мое доверие. Мы выбираем тех, от кого напрямую зависит наше будущее. Речь идет о людях, которые будут принимать законы, касающиеся каждой семьи. Я делаю выбор в пользу стабильности, развития. Я вкладываю в него надежду на то, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего, что наши дети получат больше возможностей, чем имели мы», — рассказала корреспонденту Татьяна Кузяева.

Еще одной участницей голосования стала Людмила Измайлова — член Общественного совета микрорайона Пролетарский, активист и волонтер «Женского движения Единой России». Для Людмилы участие в выборах стало уже привычной частью жизни.

«Я всегда участвую в выборах. Для меня это показатель активной гражданской позиции и неравнодушия к судьбе нашей Родины. Мне кажется, что очень важно не оставаться в стороне и самому приходить на участок. Ведь из таких, на первый взгляд, небольших решений и складывается наше общее будущее. Поэтому я считаю своим долгом воспользоваться избирательным правом и сделать свой выбор», — рассказала Людмила Измайлова.

Напомним, выборы проходят 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В Саратовской области открыты 1610 постоянных избирательных участков. Участки работают все три дня с 8:00 до 20:00.