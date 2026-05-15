Саратовский регоператор напоминает о строгом разграничении полномочий в сфере обращения с ТКО

С наступлением весны специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» фиксируют рост обращений граждан с требованиями выполнить функции, которые отнесены к обязанностям других участников системы обращения с ТКО.

Чаще всего регоператору предлагают заняться обустройством контейнерных площадок, уборкой прилегающих территорий, санитарной обработкой или заменой сломанных баков и т.д. Однако выполнение таких просьб является нарушением федерального законодательства со стороны регионального оператора и невыполнением своих обязанностей другими участниками отрасли обращения с ТКО.

В связи с этим саратовский регоператор напоминает о зонах ответственности каждого участника сферы обращения с ТКО, которые строго разграничены Федеральным законом № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и другими нормативно-правовыми актами.

Так, в соответствии с действующим законодательством на региональных операторов возложена обязанность по транспортированию отходов, то есть они несут ответственность за отходы с момента их погрузки в мусоровоз, соблюдение территориальной схемы обращения с ТКО при транспортировании, а также обеспечивают обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО.

Согласно ФЗ-89, оборудование контейнерных площадок в соответствии с СанПиН является обязанностью только собственников земельного участка, на котором они находятся. Также к полномочиям собственников относится содержание места накопления ТКО, а именно: регулярная уборка площадки и прилегающей территории, дезинсекция, дератизация, помывка баков.

Осуществлять замену сломанных емкостей, оснащать место накопления достаточным количеством баков тоже должен балансодержатель площадки. Узнать, кто является собственником конкретной контейнерной площадки, можно на сайтах органов местного самоуправления в соответствующем реестре.

Более подробно ознакомиться с полномочиями всех участников сферы по обращению с ТКО может любой желающий на сайте саратовского регоператора: https://64.citymatic.ru/documents (в разделе «Памятка о разграничении зон ответственности при вывозе ТКО»). Также заинтересованные жители могут обратиться в контакт-центр: +7 (8452) 25-64-90.

Только неукоснительное исполнение каждым участником своих прямых обязанностей может обеспечить порядок в сфере ТКО: попытки переложить ответственность на регионального оператора лишь тормозят решение проблемы и затягивают сроки наведения чистоты.