Из Саратова в Москву санавиация перевезла двух «тяжёлых» детей

Саратовские врачи совершили двойную спасательную миссию в Москву.

В небе над регионом снова звучали моторы санитарной авиации. На этот раз медикам экстренного реагирования пришлось одновременно решать две сложнейшие задачи по транспортировке тяжелых пациентов в столичные клиники.

Как сообщили в Саратовской областной детской клинической больнице, оба рейса прошли штатно, а маленькие пассажиры перенесли долгую дорогу удовлетворительно.

Первая остановка — Онкологический центр Блохина. Спецборт доставил 13-летнего мальчика. У юного саратовца подозревают объемное образование. Пока диагноз остается загадкой для местных врачей, в Москве подростка ждет полный спектр высокоточных исследований и консилиум ведущих онкологов страны.

Вторая история — борьба за жизнь 17-летнего парня. Этот случай потребовал максимальной осторожности: подросток был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Тяжелейшие травмы, полученные в результате дорожной аварии, заставили медиков действовать молниеносно. Пациента доставили прямиком в Российскую детскую клиническую больницу, где его встретила реанимационная бригада.

Благодаря слаженной работе наземных служб и пилотов санавиации, у обоих «тяжёлых» подростков появился шанс на полноценное выздоровление у лучших столичных специалистов.

Ольга Сергеева