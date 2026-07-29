Саратовский регоператор напоминает порядок действий для организации контейнерной площадки

В адрес Саратовского филиала «Ситиматик» продолжают поступать обращения жителей по вопросам нехватки контейнерных площадок или емкостей для твердых коммунальных отходов.

В связи с этим регоператор напоминает о порядке организации мест накопления ТКО, их оснащения контейнерами и бункерами-накопителями для крупногабаритного мусора.

В соответствии с Федеральным законом № 89 «Об отходах производства и потребления» количество и схему размещения контейнерных площадок определяют органы местного самоуправления. Таким образом, для организации нового места накопления любой заинтересованный человек может официально обратиться с инициативой в администрацию своего района.

Саратовский регоператор подчеркивает, что место накопления должно быть создано с учетом требований СанПин: обязательно иметь специальный отсек или бункер-накопитель для КГО, трехстороннее ограждение, пандус для перемещения баков, твердое покрытие и свободные подъездные пути. Выполнение этих требований предотвратит захламление прилегающих территорий и обеспечит постоянный доступ для вывоза отходов.

Обязанность по оборудованию площадки контейнерами возложена законодательством только на собственника земельного участка, на котором она расположена. Таким собственником могут быть муниципальные администрации и управляющие многоквартирными домами компании. То есть для увеличения количества емкостей на площадке или их замены на новые жителям необходимо обратиться в свою УК или органы местного самоуправления. При этом отсутствие достаточного количества контейнеров для ТКО или КГО неизбежно приводит к их досрочному переполнению и провоцирует появление навалов бытового мусора.

С дополнительными вопросами о порядке организации мест накопления ТКО и разграничении полномочий в системе обращения с ТКО жители Саратовской области могут обратиться в контакт-центр регионального оператора по телефону: 8 (8452) 25-64-90.