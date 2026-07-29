Среднюю зарплату саратовских врачей оценили в 98 тысяч рублей

Средняя зарплата врачей в Саратовской области превысила 98 тысяч рублей.

Региональный минздрав обнародовал свежие данные о доходах медицинских работников. Как сообщает «МК в Саратове», среднемесячная зарплата врачей и специалистов с высшим образованием в государственных медучреждениях области достигла 98 тысяч рублей.

Средний медперсонал — медсёстры, фельдшеры и лаборанты — в среднем получают 49,8 тысячи рублей. Заработок младшего звена (санитары, водители) составляет 42,9 тысячи рублей в месяц.

Ольга Сергеева