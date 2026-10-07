Саратовский регоператор напоминает порядок организации контейнерной площадки

Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает жителям региона порядок действий для организации или переноса контейнерной площадки.

Достаточное количество мест накопления ТКО в населенных пунктах позволяет избежать досрочного переполнения емкостей и появления стихийных свалок на прилегающих территориях.

В соответствии с Федеральным законом № 89 «Об отходах производства и потребления» количество и схему размещения контейнерных площадок определяют органы местного самоуправления. Таким образом, для организации места накопления или его переноса в другое место любой заинтересованный гражданин может официально обратиться с инициативой в администрацию своего района.

Контейнерные площадки должны соответствовать всем требованиям СанПин 2.1.3684-21, а именно иметь твердое покрытие, трехстороннее ограждение высотой не менее 1 метра, пандусы для беспрепятственной выкатки контейнеров, свободные подъездные пути для проезда спецтехники в любое время года.

В адрес саратовского регоператора регулярно поступают обращения жителей с жалобой на нехватку мест накопления ТКО. Преимущественно это касается районов с плотной многоквартирной застройкой, где организована одна контейнерная площадка на несколько домов с ограниченным числом емкостей. Результатом несоответствия реального объема мусорообразования количеству установленных контейнеров становится их ускоренное заполнение и, как следствие, захламление прилегающих территорий.

С дополнительными вопросами о разграничении полномочий при организации системы обращения с ТКО потребители могут обратиться в контакт-центр саратовского регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90.