Саратовская область показала рекорды АПК на агровыставке «Золотая осень»

На текущий момент собрано 5,1 млн тонн зерна — это лучший показатель в Приволжском федеральном округе.

Саратовская область представила достижения на XXVIII агропромышленной выставке «Золотая осень». Губернатор Роман Бусаргин отметил, что для местных сельхозпредприятий это возможность показать продукцию и найти новых партнёров.

Регион входит в топ-5 по объёму посевных площадей (свыше 4,3 млн гектаров) и обеспечивает пятую часть экспорта продукции АПК в ПФО. По ряду позиций производство в разы превышает внутренние потребности: растительного масла — в 16 раз, макарон из твёрдых сортов пшеницы — в шесть, хлебных продуктов — в три, свинины — в два, сахара — в 4,5 раза.

Объём инвестиций в аграрный сектор в этом году составит не менее 17,9 млрд рублей. Развитие АПК остаётся приоритетом для области.

«В рамках деловой программы выставки запланированы встречи и подписания соглашений по реализации проектов, направленных на развитие отрасли», — уточнил Бусаргин.