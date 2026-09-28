Саратовский регоператор назвал самые популярные темы обращений граждан в сентябре

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» продолжают ежедневно принимать и обрабатывать сообщения граждан в социальных сетях и по телефону «горячей линии».

Ведется постоянный мониторинг и анализ структуры и тематики всех поступающих запросов, определяются наиболее популярные темы.

Традиционно в сентябре на фоне проведения работ по благоустройству на первое место выходит вопрос утилизации древесных отходов. Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 марта 2025 г. № 293, на контейнерных площадках запрещено складировать ветки. Однако в местах накопления ТКО по-прежнему фиксируются навалы таких отходов, что провоцирует появление стихийных свалок, портит внешний облик городских улиц и приводит к справедливым жалобам со стороны населения. Вывоз древесно-растительных отходов, если они появились на территории контейнерной площадки, должен обеспечить её собственник (управляющая организация или органы местного самоуправления).

Более трети всех вопросов сентября касались качества содержания контейнерных площадок их собственниками. Жители неоднократно обращали внимание на отсутствие регулярной уборки места накопления ТКО, что приводит к загрязнению территории и появлению неприятного запаха. Напоминаем, согласно 89-ФЗ и другим подзаконным актам содержание мест накопления ТКО в надлежащем состоянии является обязанностью только собственников земельного участка, на котором они находятся.

Кроме этого, в адрес саратовского регоператора продолжают поступать вопросы, которые касаются оборудования площадок в соответствии с нормами СанПин (отсутствие инфраструктуры для складирования КГО, отсутствие трехстороннего ограждения и твердого покрытия). На такие обращения специалисты предоставляют подробные разъяснения о том, что обязанность по обустройству контейнерной площадки также возложена на собственника земельного участка, на котором она находится.

Напоминаем, обратиться к специалистам саратовского регоператора по обращению с ТКО можно не только в социальных сетях. Для потребителей работает контакт-центр по телефону + 7 (8452) 25-64-90, также направить обращение можно на электронную почту roso@citymatic.ru. Широкий спектр возможностей для взаимодействия позволяет быстро и эффективно решать возникающие вопросы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.