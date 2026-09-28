Саратовская область резко улучшила показатели в федеральном рейтинге доступности ипотеки

Саратовских семей, способных позволить себе ипотеку, за год стало заметно больше — с 14,8% до 20,1%.

Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Доступнее всего ипотека оказалась для семей Ямало-Ненецкого АО (55,7%), Ханты-Мансийского АО (52,5%), Чукотского АО (48,3%), Мурманской (47,5%) и Магаданской (44,7%) областей. Аутсайдерами стали Калмыкия (7,9%), Алтай (5,3%), Дагестан (5,2%), Крым и Севастополь (по 4,5%).

Благодаря росту доступности Саратовская область улучшила позиции в рейтинге, переместившись с 48-го места на 41-е. Расчет показателей строился на данных Центробанка, Росстата и СберИндекса: оценивалась доля семей, способных вносить платеж по ипотеке на квартиру площадью 60 м² при первоначальном взносе 30% и при этом нести повседневные расходы.

Ольга Сергеева