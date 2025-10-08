Саратовский регоператор: несоблюдение правил складирования ТКО приводит к захламлению контейнерных площадок

Саратовский филиал «Ситиматик» обращает внимание жителей области, особенно крупных городов, на необходимость соблюдения правил складирования ТКО и КГО. Их нарушение ведет к образованию несанкционированных свалок около контейнерных площадок.

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами прописаны в ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», приказе областного министерства природных ресурсов и экологии № 48 «Об утверждении Порядка накопления ТКО на территории Саратовской области» и Постановлении Правительства РФ № 293 «О порядке обращения с твердыми коммунальными отходами». Все эти нормативно-правовые акты четко регламентируют, какие виды отходов можно оставлять на контейнерных площадках, а какие необходимо утилизировать самостоятельно, транспортировав их на официальный полигон или переработчику.

В частности, на контейнерные площадки можно отнести только отходы, образованные внутри жилого помещения, в том числе крупногабаритные: старую мебель, ковры, сантехнику, двери и т.д. В то же время запрещается оставлять отходы от капитального ремонта: куски бетона, цемент, доски, кирпичи тому подобные, а также древесно-растительные отходы, появившиеся в результате работ по благоустройству придомовых территорий, личных приусадебных участков, садов, парков, скверов и т.д.

Федеральное законодательство также конкретизирует обязанности собственников контейнерных площадок. В случае обнаружения отходов, запрещенных к складированию в местах накопления ТКО, именно балансодержатель обязан вывезти их на полигон для дальнейшей обработки и захоронения. Также балансодержатель должен оборудовать площадку достаточным количеством емкостей для накопления ТКО и КГО исходя из реального объема мусорообразования, проводить ее уборку, дезинсекцию и дератизацию. Таким собственником могут быть управляющие жилым фондом организации или органы муниципальной власти.

Региональный оператор подчеркивает, что именно не выполнение правил складирования отходов на контейнерных площадках, а также несоблюдение требований законодательства их собственниками приводит к захламлению прилегающей территории. Данные выводы неоднократно подтверждались результатами межведомственных рейдов по оценке состояния мест накопления ТКО в Саратове и Энгельсе с участием специалистов регоператора, областного министерства природных ресурсов и экологии, муниципальных администраций и надзорных органов.