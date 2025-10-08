Саратовцам рассказали о выплате накопительной пенсии

Размер накопительной пенсии зависит от перечислений работодателя в 2002-2013 годах.

Как напоминают Госуслуги, в 2014 года формирование накопительной части приостановлено.

Сейчас ее можно увеличить путем:

— инвестирования,

— направления на пенсию материнского капитала или его части.

Кому положена

Официально работавшим в 2002 году и позже:

— мужчинам 1953 года рождения и младше,

— женщинам 1957 года рождения и моложе.

Кто может обратиться за получением

— мужчины, достигшие 60 лет,

— женщины старше 55 лет,

— те, кто имеет право на досрочную пенсию.

Как узнать размер накоплений и подать заявление

— в Социальном фонде — запишитесь на прием через Госуслуги,

— МФЦ,

— негосударственном пенсионном фонде (НПФ), где хранятся ваши накопления.

Как выплачивается

— Единовременно. В 2025 году можно получить, если общая сумма накоплений не превышает 411 750 ₽.

Также разовую выплату могут получить пенсионеры, не набравшие страховой стаж и ИПК, необходимые для страховой пенсии по старости.

— Ежемесячно на срок не менее 10 лет. На нее имеют право те, кто перечислял на пенсию добровольные взносы или материнский капитал. Сумма накоплений делится на общее число месяцев. В случае смерти остаток накопительной пенсии получат наследники.

— Пожизненно. Каждый месяц выплачивается сумма, которая в 2025 году определяется путем деления всей накопительной части на 270 месяцев. В случае смерти остаток не наследуется.

Способы получения

— На банковский счет, к которому не привязана ни одна карта или привязана карта «Мир».

— В почтовом отделении по месту жительства или на дом почтальоном.

Подготовила Ольга Сергеева