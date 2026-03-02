Саратовский регоператор: оплачивать услугу по обращению с ТКО теперь можно до 15 числа

С 1 марта 2026 года установлен новый единый срок внесения платежей за коммунальные услуги — ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Соответствующие изменения закреплены Федеральным законом от 24.06.2025 № 177-ФЗ. Ранее вносить оплату было необходимо до 10 числа. Также для ресурсоснабжающих организаций скорректирован срок направления платежных документов — не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим.

Саратовский филиал «Ситиматик» ежемесячно выпускает платежные документы в установленный действующим законодательством срок. 1-го числа каждого месяца они доступны во всех онлайн сервисах: ГИС ЖКХ, личном кабинете, а также мобильных приложениях банков. Также своевременно платежные документы на бумажном носителе передаются для доставки почтой. Конечный срок их появления у абонентов зависит только от работы почтальонов.

Напоминаем, обязанность своевременно и полностью оплачивать коммунальные услуги зафиксирована в Жилищном кодексе РФ. При несвоевременной оплате ресурсоснабжающие предприятия начинают начисление пени с 31-го дня просрочки. Если абонент в течение нескольких платежных периодов не оплачивает задолженность, саратовский регоператор направляет ему досудебную претензию. В дальнейшем документы передаются в суд для ее принудительного взыскания. В этом случае оплате подлежат не только долг и пени, но и судебные расходы.

Саратовский регоператор предоставляет различные удобные способы оплаты услуги по обращению с ТКО: личный кабинет на сайте компании https://citymatic64.aisgorod.ru/, через qr-код на платежных документах, в мобильных приложениях банков, лично в отделениях Почты России и коммерческих банков.

Получить дополнительную информацию потребители могут в контакт-центре Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.