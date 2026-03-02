Специалисты Балаковской АЭС вошли в число лучших инженеров России

Erid.2W5zFHsp97F

Всероссийский конкурс «Инженер года» направлен на повышение престижа инженерных профессий и популяризацию технических наук

Объявлены итоги XXVI Всероссийского конкурса «Инженер года-2025». В число победителей вошли четыре сотрудника Балаковской АЭС.

Конкурс по традиции прошел в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» (участвуют молодые специалисты до 35 лет) и «Профессиональные инженеры» (конкурсанты – специалисты со стажем работы на инженерных должностях не менее 5 лет).

По результатам двух туров конкурса (регионального и федерального) лауреатами признаны инженер цеха централизованного ремонта Балаковской АЭС Евгений Комиссаренко – по версии «Профессиональные инженеры» и инженер отдела технической диагностики Никита Кукушкин – по версии «Инженерное искусство молодых».

Евгений Комиссаренко победил в номинации «Атомная энергетика. Радиационная безопасность». Кандидат технических наук, специалист высокой профессиональной квалификации, на атомной станции работает с 2013 года. Инженер курирует ремонтные работы на турбинах. На его счету более двух десятков предложений по улучшению организации ремонтных работ на АЭС. Никита Кукушкин – победитель в номинации «Атомная энергетика. Эксплуатация». Профессиональный стаж молодого специалиста 4 года. Разработанные им предложения по применению дополнительных защит оборудования и решения для балансировки роторов направлены на продление срока службы оборудования и техники, а также на повышение качества и удобства проведения балансировочных работ. Никита – автор двух научно-технических докладов. По его инициативе внедрена специальная технология балансировки насосного агрегата подпитки первого контура. Участвует в международных научно-практических конференциях.

По результатам 1-го (регионального) тура звание «Профессиональный инженер России» присуждено ведущему инженеру отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Максиму Васильеву.

По версии «Инженерное искусство молодых» победителем 1-го тура конкурса «Инженер года» стал инженер отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Балаковской АЭС Максим Косачук.

Конкурс «Инженер года» проводится Российским Союзом научных и инженерных общественных объединений, Международным Союзом научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу. В состав жюри и экспертных комиссий конкурса входят ведущие ученые, инженеры, специалисты различных отраслей народного хозяйства.

