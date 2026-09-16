Саратовский регоператор передаст муниципалитетам более 100 контейнеров для твердых коммунальных отходов

Саратовский филиал «Ситиматик» в рамках программы развития инфраструктуры по вывозу твердых коммунальных отходов закупил очередную партию контейнеров.

Новые емкости уже поступили на склад и в ближайшее время будут переданы муниципалитетам для дальнейшей расстановки на площадках общего пользования в населенных пунктах региона.

Места установки баков определяют органы местного самоуправления и региональное министерство природных ресурсов с учетом потребностей каждого района области. Обновление контейнерного парка позволит повысить качество оказываемой услуги и улучшить внешний вид мест накопления ТКО.

Новые контейнеры объемом 1,1 куб. изготовлены из термостойкого пластика, оснащены колесиками для свободного перемещения и герметичными крышками, которые защищают от попадания осадков внутрь емкости и препятствуют доступу животных. Емкости предназначены для спецтехники с задней загрузкой, которая эффективно уплотняет отходы, тем самым увеличивая количество вывозимого за один рейс мусора.

Напомним, в соответствии с Федеральным законом №89 «Об отходах производства и потребления» полномочия по оборудованию мест накопления ТКО достаточным количеством контейнеров возложены, прежде всего, на собственников площадок: управляющие организации и органы местного самоуправления. Региональные операторы по обращению с ТКО вправе закупать контейнеры только в рамках 1% валовой выручки. Саратовский филиал «Ситиматик» ежегодно использует данную возможность, приобретая емкости для ТКО и передавая их органам местного самоуправления.