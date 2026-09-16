Активисты «Единой России» проверили избирательные участки на готовность к голосованию для людей с инвалидностью

Активисты проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» проверили, насколько удобно людям с инвалидностью и ОВЗ будет пользоваться избирательными участками.



В Энгельсском районе участок прошёл активист проекта, сторонник партии, участник специальной военной операции Антон Лонин. Маршрут от входа до кабины для голосования он оценивал из собственного опыта: удобен ли вход, достаточно ли места для прохода, можно ли без затруднений воспользоваться необходимым оборудованием.

В Ленинском районе Саратова местный координатор проекта Наталья Квитчук вместе с человеком, который передвигается на коляске, прошла маршрут на участке в микрорайоне Елшанка. Такой взгляд позволяет заметить то, что со стороны легко пропустить.

Большинство проверенных участков готовы к проведению голосования. На участках предусмотрены пандусы, специальные кабины и места для тайного голосования, трафареты с крупным шрифтом и шрифтом Брайля, лупы, дополнительное освещение, тифломаркеры, индукционные системы, а также онлайн-сурдоперевод.

При необходимости избиратель может заранее обратиться в участковую избирательную комиссию и сообщить о необходимости социального такси, специального транспорта с подъёмником, сопровождения или перевода на русский жестовый язык. Также можно оформить присутствие волонтёра.

«Для человека с инвалидностью избирательный участок должен быть таким же понятным и удобным, как для любого другого. Поэтому мы смотрим на весь путь человека — сможет ли он без лишних препятствий попасть внутрь, пройти к месту голосования и сделать свой выбор. Особенно ценно, что участки проверяют сами люди с инвалидностью: они сразу замечают то, что можно не увидеть со стороны», — отметил Евгений Ковалев.