Саратовский регоператор по обращению с ТКО озвучил главные причины переполнения контейнерных площадок

Специалисты саратовского регоператора провели детальный анализ ситуации с переполнением контейнерных площадок с помощью логистической системы «СмартРО». Исследование показало две основные проблемы. Первая — несоответствие количества контейнерных площадок объему постоянного мусорообразования и числу жителей, которые пользуются площадками. Вторая – нехватка контейнеров для складирования ТКО и бункеров-накопителей для крупногабаритных отходов.

Следствием недостаточного количества контейнерных площадок и нехватки емкостей является захламление мест накопления отходов, когда пакеты с мусором оставляются рядом с контейнерами, а крупногабаритные отходы фактически складируются на прилегающей территории. При соблюдении графика вывоза для ТКО ежедневно, а для КГО 1 раз в 7 дней, контейнерные площадки выглядят переполненными, вынуждая граждан жаловаться на состояние места накопления ТКО.

Саратовский регоператор подчеркивает, что в едином тарифе на услугу по обращению с ТКО предусмотрены расходы на ежедневный вывоз ТКО в летний период и 1 раз в 3 дня в зимний, транспортирование КГО может осуществляться 1 раз в 7 дней. Увеличить частоту вывоза КГО, на необходимость которого указывают горожане, тариф регионального оператора не позволяет. Однако в некоторых случаях мусоровывозящие компании вынужденно совершают повторные рейсы и несут дополнительные расходы, которые им не компенсируются. Это приводит к нехватке денежных средств на текущий ремонт спецтехники.

Саратовский регоператор напоминает, что важным условием для поддержания чистоты и благоприятной санитарной обстановки в населенных пунктах является правильный расчет необходимого количества контейнеров для жилых домов и юридических лиц в соответствии с установленными в Территориальной схеме обращения с ТКО нормативами. При расчете необходимого количества контейнеров органы местного самоуправления должны учитывать численность и плотность населения, реальные объемы образования отходов, в том числе в периоды пикового образования, а также нормативные сроки вывоза отходов.

Кроме того, управляющие компании и ТСЖ согласно п. 26 (1) Постановления Правительства РФ №290 должны организовать работы по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов, включая обслуживание мусоропроводов, мусороприемных камер и контейнерных площадок.

Саратовский филиал АО «Ситиматик» призывает всех участников системы обращения с ТКО ответственно выполнять свои обязанности, предусмотренные федеральным законодательством. Только в этом случае места накопления ТКО будут соответствовать требования СанПин.