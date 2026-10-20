Саратовский регоператор: предприниматели успешно решают вопросы с помощью личного кабинета

Личным кабинетом для юридических лиц Саратовского филиала «Ситиматик» пользуются свыше 4,5 тыс. предпринимателей, которые предпочитают решать возникающие вопросы без посещения офисов очного обслуживания.

Представители бизнес-сообщества регулярно заходят на удобную онлайн-платформу и используют весь предоставленный на ней функционал.

Так, с начала года почти 2 тыс. абонентов воспользовались возможностью выгрузки архивных документов. Это по-прежнему является одной из наиболее популярных функций личного кабинета. Также пользователи регулярно оставляют обращения, вносят изменения в действующие договоры, проверяют начисления за услугу по обращению с ТКО.

Предприниматели обращают внимание на удобство платформы, которая значительно упрощает взаимодействие и ускоряет решение вопросов. Также представители бизнес-сообщества особенно отмечают широкий функционал кабинета, благодаря чему отсутствует необходимость посещать офис очного обслуживания.

Напомним, личный кабинет саратовского регоператора находится на сайте 64.citymatic.ru в разделе «Юрлицам». Перед началом работы необходимо пройти простую регистрацию или авторизацию. Видеоинструкция, помогающая быстро освоить все доступные функции, находится по ссылке: https://vk.cc/ctmuUZ. При возникновении дополнительных вопросов предприниматели могут обратиться к специалистам контакт-центра по тел.: 8 (8452) 25-64-90.