Эксперт ПИУ РАНХиГС о важности продовольственной безопасности в Саратовской области

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Агропромышленный комплекс (АПК) России является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающей продовольственную безопасность и устойчивое развитие.

Экспорт продукции АПК с начала 2026 года вырос на 22,5%, до порядка $16 млрд. По данным Минсельхоза России, за последнее десятилетие сектор увеличился почти втрое. В натуральном выражении поставки на мировой рынок превысили 83 млн тонн.

О важности продовольственной безопасности в Саратовской области рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«Продовольственная безопасность является одним из важнейших условий устойчивого социально-экономического развития государства и его регионов. Она предполагает обеспечение населения качественными, безопасными и доступными продуктами питания в необходимых объёмах. Особое значение продовольственная безопасность приобретает на региональном уровне, поскольку именно от состояния местного сельского хозяйства, пищевой промышленности и продовольственного рынка во многом зависят уровень жизни населения, стабильность цен и экономическая независимость территории.

Саратовская область является одним из крупнейших аграрных регионов России и обладает значительным потенциалом для обеспечения продовольственной безопасности. Благоприятные для выращивания многих сельскохозяйственных культур природные условия, обширные земельные ресурсы и развитый агропромышленный комплекс позволяют региону производить значительные объёмы продукции. Основными направлениями сельского хозяйства области являются выращивание зерновых и масличных культур, овощеводство, а также животноводство.

По данным Саратовстата, в 2025 году в регионе было собрано около 2,27 млн тонн подсолнечника, что позволило области занять лидирующие позиции в России. Кроме того, Саратовская область занимает важное место в Приволжском федеральном округе по производству зерна и овощей. Эти показатели свидетельствуют о значительном вкладе региона в обеспечение продовольствием не только собственного населения, но и жителей других субъектов Российской Федерации.

Важность продовольственной безопасности для Саратовской области заключается прежде всего в снижении зависимости от поставок продуктов питания из других регионов и зарубежных стран. Развитие собственного сельскохозяйственного производства способствует стабильному снабжению населения продовольствием, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений и развитию сельских территорий. Кроме того, наличие местных производителей позволяет сократить транспортные расходы и уменьшить риски перебоев с поставками продовольствия.

Однако, несмотря на высокий аграрный потенциал, Саратовская область сталкивается с рядом проблем. Одной из основных угроз являются неблагоприятные природно-климатические условия, прежде всего засухи, которые отрицательно влияют на урожайность сельскохозяйственных культур. Также существуют проблемы износа сельскохозяйственной техники, роста производственных затрат, недостаточного развития отдельных направлений животноводства и нехватки квалифицированных кадров в сельской местности.

Для укрепления продовольственной безопасности региона необходимо развивать современные технологии сельскохозяйственного производства, совершенствовать системы орошения, поддерживать фермерские хозяйства и сельскохозяйственные предприятия. Особое внимание следует уделять развитию перерабатывающей промышленности, созданию современных хранилищ сельскохозяйственной продукции и повышению доступности качественных продуктов питания для населения. Важную роль играет государственная поддержка агропромышленного комплекса, направленная на повышение эффективности производства и устойчивости сельского хозяйства.

Таким образом, продовольственная безопасность Саратовской области является важнейшим фактором её экономической и социальной стабильности. Регион обладает значительными возможностями для самостоятельного обеспечения населения основными продуктами питания и укрепления продовольственной безопасности всей страны. При этом дальнейшее развитие сельского хозяйства, внедрение инновационных технологий и эффективная государственная поддержка позволят снизить существующие риски и обеспечить устойчивое развитие агропромышленного комплекса в долгосрочной перспективе», — считает эксперт ПИУ РАНХиГС.

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