Саратовский регоператор призывает дачников к цивилизованному обращению с отходами

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает дачным товариществам об обязанности заключения договора на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Это обеспечит садоводам удобную и прозрачную систему вывоза мусора, а также позволит избежать штрафов за образование несанкционированных свалок.

Дачники, которые не имеют собственных контейнерных площадок и договора с регоператором, зачастую сбрасывают мусор в посадки, лесополосы и овраги, образуя свалки и загрязняя окружающую среду. Более сознательные граждане возят отходы в город, выбрасывая их в контейнеры, расположенные по пути. В результате площадки на въездах в город быстро переполняются, поскольку рассчитаны на объем отходов, которые образуются в ближайших домах.

Напоминаем, что обязанность заключить договор с региональным оператором указана в ст. 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. А в соответствии с Федеральным законом «О ведении гражданами садоводства и огородничества» от 29.07.2017 г. и п.5.10 СанПин 53.13330.2019 дачные товарищества должны организовать собственную контейнерную площадку для неорганических отходов, не подлежащих утилизации на приусадебных участках.

Ежемесячная плата за вывоз ТКО зависит от количества контейнеров у СНТ или норматива, установленного по числу членов СНТ. При этом несколько товариществ могут пользоваться одной контейнерной площадкой, что позволит дачникам снизить затраты на транспортирование отходов.

Перечень и бланки необходимых для заключения договора документов размещены на официальном сайте https://64.citymatic.ru/documents. Получить дополнительную информацию представители СНТ могут в контакт-центре Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.