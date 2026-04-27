Панков поможет жителям Заводского района призвать к ответу управляющие компании

Депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями Заводского района, проживающими в аварийных домах. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Во время работы в Заводском районе жители домов №8 и №10 по 1-му Акмолинскому проезду пригласили к себе во двор. Дома ждут очереди на расселение. Состояние их ветхое. Поэтому их содержание требует особого внимания. От этого зависит безопасность людей.

Но управляющие компании выполняют свои обязанности нерадиво. Это УК «Ковчег» и «Локомотив». При этом жители исправно оплачивают коммунальные услуги. Поэтому проведём встречу с жителями. Приглашу прокуратуру и ГЖИ. Вместе призовём управляющие компании к ответу.

У жителей этих домов много и других вопросов, в частности, по опиловке опасных деревьев. В этом также буду им помогать», — отметил Николай Панков.