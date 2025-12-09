Саратовский регоператор призывает оплатить коммунальные услуги до Нового года

Саратовский филиал компании «Ситиматик» выпустил платежные документы за ноябрь.

Они уже направлены собственникам жилья по электронной почте и на бумажном носителе, а также доступны для оплаты в системе ГИС ЖКХ, мобильных приложениях банков и личном кабинете на официальном сайте компании.

Регоператор обращает внимание жителей области, что накануне длительных новогодних каникул особенно важно своевременно оплатить коммунальные услуги, в том числе обращение с ТКО, поскольку по окончании праздничных дней платеж уже будет считаться просроченным и начнется начисление пени.

Федеральное законодательство обязывает граждан России оплачивать коммунальные услуги до 10 числа месяца, следующего за расчетным. При несвоевременной оплате ресурсоснабжающие предприятия начинают начисление пени с 31-го дня просрочки.

Саратовский регоператор предоставил жителям области различные формы оплаты услуги по обращению с ТКО: личный кабинет на сайте компании https://citymatic64.aisgorod.ru/, посредством qr-кода на платежных документах, через мобильные приложения банков, а также лично в отделениях Почты России и коммерческих банков.

За дополнительной информацией о возможностях оплаты услуги по обращению с ТКО можно обратиться в контакт-центр Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.