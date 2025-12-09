В Саратове и области в декабре неожиданно зацвела клубника

Клубника зацвела в регионе из-за аномального тепла.

Необычное природное явление наблюдают жители Саратовской области в первой декаде декабря. Из-за аномально высоких температур в регионе вновь плодоносит садовая клубника.

Как сообщает Telegram-канал Балаковской городской больницы, местные дачники были удивлены, обнаружив на кустах не только сочную зелень, но и созревающие ягоды. Похожая ситуация отмечена и в Саратове — информацию о цветущих кустах клубники опубликовал популярный городской паблик «Саратов: Открылось/Закрылось».

Биологи объясняют это явление устойчивой тёплой погодой, которая нарушила естественный цикл покоя растений. Ожидается, что с наступлением сезонных морозов вегетативный процесс прекратится.

Ольга Сергеева