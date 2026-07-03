Саратовский регоператор: садовым товариществам нужно обустроить свои контейнерные площадки

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает садоводам о необходимости обустройства собственных контейнерных площадок и заключения договора на вывоз мусора с региональным оператором по обращению с ТКО.

Данная обязанность закреплена действующим федеральным законодательством.

В частности, обязанность заключить договор указана в ст. 24.7 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. А Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества» от 29.07.2017 г. и п.5.10 СанПин 53.13330.2019 предписывает дачным товариществам организовать собственное место накопление ТКО для неорганических отходов, не подлежащих утилизации на приусадебных участках.

Игнорирование данных требований неизбежно приводит к появлению несанкционированных свалок, поскольку при отсутствии контейнеров для ТКО недобросовестные дачники сбрасывают мусор в овраги и лесополосы. Более сознательные граждане везут отходы в город и оставляют их на ближайших площадках, что провоцирует их переполнение, поскольку количество установленных на них емкостей не рассчитано на дополнительный объем ТКО. Чаще всего такая картина наблюдается на въездах в крупные города – Саратов, Энгельс, Балаково.

Организация цивилизованного обращения с отходами на территории дачных товариществ обеспечит садоводам удобную и прозрачную систему вывоза мусора, позволит избежать штрафов за образование несанкционированных свалок. Перечень и бланки необходимых для заключения договора документов размещены на официальном сайте https://64.citymatic.ru/documents.

Дополнительную информацию о порядке заключения договора представители СНТ могут получить в контакт-центре Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.