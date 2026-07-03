Сегодня в Саратове изменили маршруты троллейбусов

Схема движения троллейбусов Саратова поменялась из-за строительных работ.

Сегодня, 3 июля, в областном центре вступили в силу временные изменения в работе общественного транспорта. Причиной стали строительно-монтажные работы на пересечении улиц Большой Горной и Астраханской.

Как сообщает телеграм-канал «Саратов транспортный», с 8:00 утра движение электротранспорта организовано следующим образом:

Троллейбусы маршрута № 5 (следующие от улицы Загороднева) теперь курсируют только до Центрального колхозного рынка (Сенной).

Троллейбусы маршрута № 5А (от Музейной площади в направлении посёлка Елшанка) направляются через железнодорожный вокзал.

Ограничения движения связаны с проведением благоустройства территории в районе Сенного рынка. По информации администрации города, прежняя схема движения будет восстановлена после завершения работ, о чём жителей оповестят дополнительно.

Напомним, что согласно ранее опубликованным данным, строительные ограничения будут действовать до 20:00 воскресенья 5 июля 2026 года. Водителям и пассажирам рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учётом введённых изменений.

Ольга Сергеева