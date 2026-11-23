Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает собственникам контейнерных площадок о необходимости соответствия мест накопления ТКО всем установленным требованиям.

Состояние площадок напрямую влияет на внешний вид прилегающих территорий, а также санитарную безопасность и комфорт жителей.

Так, согласно СанПин 2.1.3684-21, места накопления ТКО должны иметь:

Твердое покрытие и пандусы. Это облегчает механизированную уборку и позволяет обеспечить беспрепятственную выкатку емкостей.

Трехстороннее ограждение высотой не менее 1 метра, которое препятствует разлетанию мусора на прилегающие территории.

Свободные подъездные пути с твердым покрытием. Это необходимо для проезда спецтехники мусоровывозящих компаний в любое время года.

Кроме этого, согласно действующему законодательству, на площадке должно быть достаточное количество исправных емкостей для твердых коммунальных отходов. Нехватка баков неизбежно приводит к их быстрому переполнению и, как следствие, захламлению территорий при соблюдении графика транспортирования отходов.

В соответствии с Федеральным законом № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» оборудование и содержание контейнерной площадки осуществляет только собственник земельного участка, на котором она находится. Собственником могут быть как управляющие многоквартирными домами организации, так и органы местного самоуправления.

В свою очередь на региональных операторов по обращению с ТКО возложена обязанность по транспортированию отходов и соблюдение территориальной схемы обращения с ТКО при транспортировании отходов с мест накопления до объектов сортировки, обработки и захоронения. Дополнительные вопросы о работе отрасли обращения с ТКО потребители могут задать специалистам контакт-центра саратовского регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90.