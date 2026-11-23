В Саратовской области введён режим беспилотной опасности, аэропорт «Гагарин» ограничивал работу.

Ночью 23 ноября продолжилась массированная атака беспилотников самолётного типа на российские регионы. Мониторинговые ресурсы сообщают о появлении новых целей. В Саратовской области из-за угрозы ввели режим беспилотной опасности.

Об угрозе БПЛА губернатор региона Роман Бусаргин сообщил в 02:48. По информации Министерства обороны, опасность возникла для территории области. «Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — заявил глава субъекта.

В целях безопасности Росавиация временно ограничила работу аэропорта «Гагарин». Принятые меры были направлены на снижение рисков для пассажиров и воздушных судов. Позднее ограничения на работу воздушной гавани сняли.

Предыдущий инцидент в Саратовской области произошёл днём 19 ноября. В Красноармейском районе после воздушной атаки погибли три человека, ещё двое жителей получили ранения.