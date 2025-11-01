Саратовский регоператор усиливает контроль за мусоровывозящими организациями в праздничные дни

В праздничные ноябрьские выходные Саратовский филиал компании «Ситиматик» усиливает контроль за своими подрядчиками — мусоровывозящими компаниями для обеспечения бесперебойного и своевременного вывоза твердых коммунальных отходов на территории области.

Специалисты регионального оператора будут ежедневно отслеживать движение мусоровозов и вести оперативный мониторинг.

Данные меры необходимы, чтобы не допустить переполнения на контейнерных площадках, поскольку в период праздничных дней объем мусорообразования увеличивается в разы.

В то же время качественный и своевременный вывоз отходов зависит и от жителей. Саратовский регоператор призывает граждан обратить особое внимание на обеспечение свободного проезда к контейнерным площадкам и не парковать возле них личные автомобили. Отсутствие возможности проезда для мусоровозов неизбежно приведет к переполнению контейнеров.

Кроме этого, собственникам мест накопления ТКО необходимо обратить внимание на состояние подъездных путей. В условиях осенней распутицы на грунтовых дорогах образуется вязкая грязь, которая препятствует свободному проезду тяжелой спецтехники.

Регоператор напоминает, что только совместными усилиями всех участников отрасли по обращению с ТКО контейнерные площадки области будут находиться в нормативном состоянии. По вопросам качества оказания услуг по вывозу ТКО, а также по работе отрасли жители региона могут обратиться в контакт-центр Саратовского филиала АО «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.