22 беспилотника сбили ночью над соседними с Саратовской областью регионами

Министерство обороны России сообщило об итогах работы систем противовоздушной обороны минувшей ночью.

По данным военного ведомства, расчетами ПВО было нейтрализовано 98 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Перехват воздушных целей осуществлялся в том числе над территориями, прилегающими к Саратовской области. Сообщается, что над Самарской областью уничтожено 12 БПЛА, а над Воронежской — еще 10.

В связи с действиями ПВО в аэропорту Самары было введено временное ограничение на полеты. На этот период один воздушный лайнер был перенаправлен на запасной аэродром. В настоящий момент работа самарского аэропорта нормализована и проходит в штатном режиме.

Ограничения также коснулись и воздушной гавани Саратова. Аэропорт имени Гагарина не осуществлял прием и отправку рейсов с 05:13 до 07:18 утра.

Ольга Сергеева