Саратовский регоператор выявил 193 СНТ, долгое время уклонявшихся от заключения договора

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» с начала этого года выявили 193 дачных и садовых товарищества, которые долгое время уклонялись от заключения договора на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Большинство из них находятся в различных районах Саратова, в том числе в Гагаринском.

Из 193 выявленных садовых товариществ лишь 6 после получения уведомления в апреле-мае обратились к регоператору для заключения договора на вывоз ТКО, тем самым обеспечив дачникам возможность цивилизованного и экологичного обращение с отходами. Остальные продолжают избегать оформления договора, вынуждая садоводов самостоятельно решать вопрос утилизации бытового мусора. Чаще всего результатом этого становятся несанкционированные свалки, переполненные контейнерные площадки на въездах в города и в соседних добросовестных СНТ.

Напомним, обязанность заключить договор на услугу по обращению с ТКО зафиксирована в ст. 24.7 Федерального закона N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. Также Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества» от 29.07.2017 г. N 217-ФЗ и п. 5.10 СанПин 53.13330.2019 накладывает на СНТ обязанность организовать собственную контейнерную площадку для неорганических отходов, не подлежащих утилизации на приусадебных участках.

Ознакомиться со списком СНТ, которые продолжают игнорировать требование федерального законодательства, может любой желающий по ссылке: https://64.citymatic.ru/documents в разделе «СНТ без договора».

Саратовский регоператор напоминает, что для садовых товариществ сейчас проходит акция «На грядку – без пени». Участие в ней поможет значительно снизить итоговую сумму к оплате за услугу по обращению с ТКО. Подробные условия участия в акции размещены в разделе «Документы» https://64.citymatic.ru/documents, также информацию можно уточнить в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.