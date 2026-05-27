Саратовская «ОПОРА РОССИИ» готовится к перезагрузке

В рамках Всероссийской недели предпринимательства представители регионального бизнес-сообщества разработали манифест «ОПОРА 2.0», в который вошли наиболее креативные и жизнеспособные идеи по «перезагрузке» организации МСП.

Как было отмечено в ходе стратегической сессии, важно ответить на главный вопрос — чем сейчас является «ОПОРА РОССИИ» для предпринимателей. Об этом сообщает издание КП Саратов.

«Большой блок идей был посвящен тому, как заинтересовать новых резидентов, какие еще инструменты работы с властью может использовать бизнес-объединение для достижения результата для всей отрасли», — рассказал модератор сессии, предприниматель Илья Выходец.

Напомним, мероприятие, приуроченное к Всероссийской недели предпринимательства, прошло при поддержке «Комсомольской правды» в Саратове.