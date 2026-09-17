Саратовский регоператор: жителям области доступен удобный сервис автоплатежей за вывоз ТКО

Саратовский филиал «Ситиматик» продолжает повышать качество оказания услуги по обращению с ТКО в регионе и активно развивает дополнительные клиентские сервисы для потребителей.

В настоящее время абоненты могут воспользоваться удобной функцией «автоплатеж» в нескольких банках.

Данный сервис позволяет гражданам оплачивать коммунальную услугу точно в срок, не допуская просрочки платежей и последующего начисления пени. Банк самостоятельно отслеживает начисление по лицевому счету и списывает нужную сумму.

Установить параметры автоматических платежей можно в мобильном приложении банка, где необходимо указать номер лицевого счета и день списания средств. Большинство банков за сутки до списания направляет напоминание в виде СМС или пуш-уведомления с суммой и датой платежа. В настоящее время функция доступна в приложениях ВТБ, Сбер и Т-банк. Подробную информацию о способах подключения, условиях и возможной комиссии необходимо уточнить в своем банке.

Напомним, также оплатить услугу по обращению с ТКО можно любым удобным способом: через личный кабинет на сайте компании https://citymatic64.aisgorod.ru/, с помощью qr-кода на платежных документах, через мобильные приложения банков, а также лично в отделениях Почты России и коммерческих банков. Согласно действующему законодательству, вносить платежи необходимо до 15 числа месяца, следующего за расчетным. При несвоевременной оплате ресурсоснабжающие организации начинают начисление пени с 31-го дня просрочки.

Получить дополнительную информацию о возможностях оплаты услуги по обращению с ТКО можно в контакт-центре Саратовского филиала компании «Ситиматик» по тел.: 8 (8452) 25-64-90.