Учащихся педагогических колледжей впервые допустили к федеральному конкурсу по финансовой грамотности

5 октября стартует четвёртый ежегодный конкурс «Финансовый мир» для студентов педагогических направлений — его проводят банк ВТБ и Национальная система платёжных карт (НСПК).

В этом году к участию впервые допущены учащиеся педагогических колледжей, ранее конкурс был открыт только для студентов вузов.

Конкурс продлится три недели и включает два этапа — образовательный и творческий. На творческом этапе финалисты разрабатывают игры по финансовой грамотности для воспитанников детских домов. Победителей в декабре ждёт поездка в Москву с деловой и культурно-развлекательной программой.

«Финансовая культура формируется не в тот момент, когда человек впервые приходит в банк, — её основы закладываются гораздо раньше. Знания банковских экспертов превращаются в образовательные инструменты, которые создают студенты, а затем используют волонтёры банка в работе с детьми. Так возникает настоящий эффект умножения знаний — от профессиональной экспертизы к финансово грамотному поколению», — отметила старший вице-президент ВТБ, руководитель ВТБ Образование Ольга Дергунова.

Конкурс проводится четвёртый год подряд. С 2023 года в нём приняли участие более 3 000 студентов из 96 вузов. Старт конкурса традиционно приурочен ко Дню учителя.

Заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин отметил, что в 2026 году возможности конкурса расширяются за счёт студентов педагогических колледжей. По его словам, авторы лучших работ получат возможность посетить офисы ВТБ, НСПК и Банка России в Москве, а также принять участие в культурной программе.