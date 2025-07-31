Саратовский рыбак выловил трофейного сома на Волге

Житель Саратовской области стал обладателем впечатляющего улова во время рыбалки на Волге.

Используя технику джиговой ловли, ему удалось добыть сразу двух хищников: судака весом 2,8 кг и настоящего гиганта — сома массой 15 кг.

Своим успехом рыбак поделился в местном сообществе «Хорошая рыбалка 64», опубликовав фотографии трофеев. Особенно впечатлил пользователей огромный сом, который стал главным украшением этой рыбалки.

Как отмечает удачливый рыболов, такой улов не только порадовал количеством килограммов, но и подарил незабываемые эмоции. По его словам, борьба с речным гигантом стала одним из самых ярких моментов в его рыболовной практике.