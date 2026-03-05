Саратовский школьник посидел за штурвалом гражданского самолета

Минтранс и Red Wings помогли юному жителю области осуществить свою мечту.

Школьник Егор побывал с экскурсией в саратовском аэропорту «Гагарин». Мероприятие организовали региональное министерство транспорта и представители авиакомпании Red Wings.

В ходе визита подросток осмотрел служебную технику на перроне, посетил кабину пилота воздушного судна и ознакомился с работой терминала. Особый интерес у Егора вызвал разговор с командиром экипажа.

Юный гость признался, что этот день стал одним из самых ярких в его жизни.

Ольга Сергеева