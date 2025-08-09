Саратовский «Сокол» укрепился защитником из клуба-конкурента

Саратовский футбольный клуб «Сокол» объявил о первом переходе в новом сезоне 2025/26.

В команду перешёл 20-летний защитник Артём Быков, ранее выступавший за хабаровский СКА.

Молодой футболист с 2023 года играл в Первой лиге. В прошлом сезоне он провёл 22 матча, в которых отметился 3 голами и получил 3 жёлтые карточки. Для Быкова этот переход стал первым в карьере за пределами Дальнего Востока.

Уже 9 августа новичок может дебютировать за «Сокол» в домашнем матче против новороссийского «Черноморца». Игра пройдёт в Саратове на стадионе клуба.