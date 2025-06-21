Саратовский транспорт начнет работать по нацстандарту в пилотном режиме

Саратовская область запускает пилотный проект по модернизации транспорта.

В рамках ПМЭФ региональные власти подписали соглашение с АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Документ предусматривает внедрение в области национального стандарта качества пассажирских перевозок.

В пилотном режиме будут реализованы: обновление маршрутной сети, развитие регулярного сообщения, внедрение цифровых сервисов, а также — модернизация систем навигации.

Проект направлен на улучшение транспортной инфраструктуры и создание благоприятных условий для инвестиций.