Саратовский врач считает длинные новогодние праздники вредными для здоровья

Длительные новогодние каникулы негативно сказываются на здоровье саратовцев.

Такое мнение на брифинге в минздраве высказала главный врач регионального центра общественного здоровья Римма Яхина.

«Раньше люди отдыхали только 1 января, а теперь делают на 12 дней огромные запасы вредной еды и проводят всё время за столом и перед телевизором», — отметила она.

Специалист призвала отказаться от приготовления экзотических салатов с майонезом и жирных блюд. Вместо жареного и копчёного она рекомендовала запечённую птицу.

«Всего один бутерброд с двумя кусочками колбасы повышает риск рака прямой кишки на 18%. Неправильное питание вредит больше, чем курение», — подчеркнула Яхина.

В этом году диспансеризацию прошли 1,1 млн жителей области. Из них 321 тысяча признались в нездоровом питании, причём женщины делали это чаще мужчин. У 180 тысяч выявлен повышенный холестерин, у 3,7 тысячи — диабет. Ожидается, что к концу года эти показатели возрастут.

Ольга Сергеева