Саратовским сахаром можно накормить 8,5 миллиона человек в год

Сахарное производство Саратовской области полностью обеспечивает регион и соседние территории.

Об этом сообщил вице-премьер регионального правительства Роман Ковальский.

Объемы производства позволяют удовлетворить годовую потребность в сахаре для 8,5 млн человек. Этот показатель превышает местные нужды в 3,6 раза. Основной вклад вносит Балашовский сахарный комбинат, который в 2025 году отметит 65-летие.

Динамика развития отрасли подтверждается ростом посевных площадей: с 11,2 тыс. га в 2023 году до планируемых 16,4 тыс. га в 2025. Валовой сбор сахарной свеклы в текущем году достиг 696,2 тыс. тонн против 482 тыс. тонн в 2024 году.

Ковальский также поздравил работников свеклосахарного комплекса с профессиональным праздником, отметив их вклад в продовольственную безопасность региона.

Ольга Сергеева