Саратовским студентам обещают до 14 тысяч рублей за смену на подработке упаковщиками

В преддверии нового учебного года саратовские работодатели активно предлагают студентам варианты подработки с гибким графиком.

Среди наиболее востребованных вакансий — сборщики и упаковщики на склад с оплатой до 13 900 рублей за 12-часовую смену, курьеры с заработком до 8 000 рублей при использовании личного транспорта, а также повара в известные сети пиццерий со стартовой ставкой от 160 рублей в час.

По словам рекрутеров, такие условия позволяют легко совмещать работу с учебой. Особенно отмечается возможность выбора утренних или вечерних смен, а также предоставление транспорта для ночных рабочих часов.