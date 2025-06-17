Саратовского общественника возмутил мем с пожаром после атаки дронов в Энгельсе

Сильнейший в России человек осудил мем о пожаре после атаки БПЛА в Энгельсе.

Саратовский общественник Вячеслав Максюта резко раскритиковал шутку о возгорании, появившуюся в паблике «Говорит Саратов».

Максюта заявил, что мем использовал кадры реального ЧП для неуместных шуток. Подобный контент, с его точки зрения, даёт повод для насмешек противника. Автора обвинили в отсутствии моральных принципов.

Большинство пользователей поддержали позицию Максюты, оставив комментарии: «Не смешно», «Днище», «Только дегенераты так шутят».

Общественник подчеркнул, что в нынешних условиях подобный «юмор» особенно неуместен.