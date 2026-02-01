Саратовской молодежи рассказали о грамотном управлении финансами

В Вольском технологическом колледже прошёл информационный час «Хочешь быть успешным? Управляй своими финансами!».

Мероприятие для студентов провели сотрудники центральной библиотеки в рамках Всероссийской эстафеты «Мои финансы». Об этом сообщает издание «Вольская жизнь».

Темой встречи стало «Рациональное потребление». Студентам рассказали о навыках планирования личного бюджета, ведения учёта доходов и расходов, а также о создании резервного фонда и оптимизации трат.

По окончании лекции все участники получили информационные буклеты с советами по финансовой грамотности.

Алиса Эай