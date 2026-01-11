Саратовскую область накроет сильный снегопад в понедельник

Экстренное предупреждение для Саратова и области объявлено на 12 января.

По прогнозам синоптиков, ожидаются сильный снегопад с переходом в снег с дождём, метель, ветер до 15 м/с и туман с видимостью до 500 метров. При ЧС звоните 112.

Для борьбы с последствиями непогоды мэрия поручила: обеспечить к 7:00 утра расчистку всех почти 600 остановок, пешеходных переходов и подъездов к соцучреждениям. Особое внимание поручено уделить при расчистке дорог частному сектору, где нельзя допускать сужения дорог.

Количество ночной техники обещают увеличить и задействовать дневные смены на час раньше для работы на перекрёстках.

В уборке уже принимают участие 300 единиц спецтехники.

Ольга Сергеева